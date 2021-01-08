В возрасте 60 лет умер создатель брендов «Бабушка Агафья» и Natura Siberica Андрей Трубников. Об этом сообщает РБК.
Сметь наступила в собственном доме в Подмосковье. Другие подобности уточняются.
Ранее сообщалось, что Трубников перерегистрировал свои бренды на эстонскую компанию OU Good Design. В общей сложности в страну Евросоюза «переехали» 84 товарных знака.
Бренд «Бабушка Агафья» был запущен в 2002 году. Через шесть лет появилась марка «Натура Сиберика», в 2012-м — одноименная розничная сеть Natura Siberica.