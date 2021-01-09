Умер последний из создателей первой советской атомной бомбы

Последний из создателей первой советской атомной бомбы, старейший академик Российской академии наук Исаак Халатников умер на 102-м году жизни. Об этом в субботу, 9 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РАН.

Академик скончался в Черноголовке, где расположены Институт теоретической физики имени Ландау (ИТФ) и Научный центр РАН.

На сайте РАН говорится, что Халатников принимал участие в создании в СССР атомного и водородного оружия. Кроме того, он предложил решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб, что позволило существенно сократить сроки создания зарядов.

В августе Халатникова наградили орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу». Он также был удостоен медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», является лауреатом Сталинской премии II степени (1953). Его вклад в науку отмечен премией имени Л. Д. Ландау АН СССР (1974), премией Гумбольдта Фонда Александра фон Гумбольдта, международной премией Марселя Гроссмана.

Исаак Халатников — специалист в области физики низких температур, квантовой теории поля, релятивистской астрофизики и др. областях теоретической физики, автор и соавтор около 300 научных работ. Совместно с физиком-теоретиком Львом Ландау создал теорию квантовых жидкостей и развил ее в применении к жидкому гелию.