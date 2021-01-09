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Власти Норильска объявили день траура по погибшим под лавиной

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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Власти Норильска объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной возле горнолыжного курорта, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 9 января.

В день траура в городе будут приспущены флаги.

Ранее в субботу на месте ЧП завершились поисковые работы.

О сходе лавины в районе горнолыжного курорта в Красноярском крае стало известно вечером 8 января. Она накрыла шесть гостевых домиков, которые не принадлежали комплексу и сдавались внаем, толщина снежного покрова составила три метра.

В результате происшествия погибли 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний мужчина. 14-летний подросток получил тяжелые травмы и находится в реанимации.

По факту произошедшего ведется уголовное производство по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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