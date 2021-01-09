Власти Норильска объявили день траура по погибшим под лавиной

Власти Норильска объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной возле горнолыжного курорта, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 9 января.

В день траура в городе будут приспущены флаги.

Ранее в субботу на месте ЧП завершились поисковые работы.

О сходе лавины в районе горнолыжного курорта в Красноярском крае стало известно вечером 8 января. Она накрыла шесть гостевых домиков, которые не принадлежали комплексу и сдавались внаем, толщина снежного покрова составила три метра.

В результате происшествия погибли 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний мужчина. 14-летний подросток получил тяжелые травмы и находится в реанимации.

По факту произошедшего ведется уголовное производство по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).