Спасатели нашли тело мужчины после схода лавины в Норильске

Тело пропавшего при сходе лавины в Норильске мужчины найдено. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Красноярскому краю и Хакасии, пишет ТАСС.

Таким образом, число погибших на горнолыжной базе увеличилось до трех человек.

Ранее спасатели обнаружили под снегом тело полуторагодовалого ребенка и женщины без признаков жизни. Также был найден подросток в тяжелом состоянии. Известно, что все погибшие и пострадавший — члены одной семьи.

Лавина в районе горнолыжного курорта в Красноярском крае сошла вечером 8 января. Она накрыла шесть гостевых домиков, не принадлежавших комплексу и сдававшихся внаем. В одном из них находилась семья из четырех человек, в том числе двое детей. Также известно, что два человека выбрались из-под снега самостоятельно, однако получили различные травмы.