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Стало известно о первой погибшей в результате схода лавины в Норильске

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Фото: МЧС России / РИА Новости

Волонтер Максим Инихов, участвующий в поисковой операции после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске, сообщил о первой погибшей в результате стихийного бедствия. Об этом стало известно ТАСС.

По его словам, в ходе поисковой операции под снегом обнаружили тело женщины. Под снегом остаются муж погибшей Влад Попов и их полуторагодовалый сын. Как отмечает Telegram-канал Mash, ранее обнаруженный спасателями подросток является старшим сыном этой семьи.

В МЧС подтвердили информацию об обнаружении женщины без признаков жизни. На данный момент спасательные работы продолжаются, добавили там.

О сходе лавины в районе горнолыжного курорта в Красноярском крае стало известно вечером 8 января. Она накрыла шесть гостевых домиков, которые не принадлежали комплексу и сдавались внаем. В одном из них находилась семья из четырех человек, в том числе двое детей. Также сообщалось, что два человека выбрались из-под снега самостоятельно, однако получили различные травмы.

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