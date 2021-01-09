На месте схода лавины в Красноярском крае нашли еще одного человека

Еще одного человека нашли на месте схода лавины на горнолыжном курорте «Гора отдельная» в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.

Уточняется, что спасатели достали из-под снега молодую женщину хрупкого телосложения. По предварительным данным, она находится в тяжелом состоянии, ее уже передали врачам.

Всего снег обрушился на шесть построек, передает «Интерфакс». Отмечается, что под завалом все еще могут находиться люди. Проведение поисково-спасательных работ осложнено темным временем суток, температурой воздуха минус 23 градуса и метелью со скоростью ветра до 12 метров в секунду.

О сходе снежной лавины на горнолыжном курорте в Норильске стало известно 8 января. Сообщалось, что из-под лавины самостоятельно выбрались два человека.