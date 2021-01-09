Россия
 
Последние новости
Демократы нашли повод для отстранения Трампа от власти
Спасение четырех человек из-под лавины в Норильске опровергли
Ким Чен Ын назвал США главным врагом Северной Кореи
Назарбаев впервые прокомментировал смерть внука
В США предупредили о появлении более заразного уникального варианта коронавируса
Цена нефти вернулась к показателям февраля прошлого года
Байден назвал ворвавшихся в здание Капитолия протестующих террористами
Байден посчитал Трампа не способным исполнять обязанности президента
Байден собрался назначить экс-сотрудницу разведки советником по России
Новости партнеров
Прослушать новость

На месте схода лавины в Красноярском крае нашли еще одного человека

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: МЧС России / РИА Новости

Еще одного человека нашли на месте схода лавины на горнолыжном курорте «Гора отдельная» в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.

Уточняется, что спасатели достали из-под снега молодую женщину хрупкого телосложения. По предварительным данным, она находится в тяжелом состоянии, ее уже передали врачам.

Всего снег обрушился на шесть построек, передает «Интерфакс». Отмечается, что под завалом все еще могут находиться люди. Проведение поисково-спасательных работ осложнено темным временем суток, температурой воздуха минус 23 градуса и метелью со скоростью ветра до 12 метров в секунду.

О сходе снежной лавины на горнолыжном курорте в Норильске стало известно 8 января. Сообщалось, что из-под лавины самостоятельно выбрались два человека.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Появилась информация о спасенных после схода лавины на курорте в Норильске
На российском горнолыжном курорте сошла лавина