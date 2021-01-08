На российском горнолыжном курорте сошла лавина

Снежная лавина обрушилась на домики в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Красноярском крае. Об этом сообщает «Интерфакс»со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, лавина сошла на четыре гостевых домика на территории горнолыжного курорта в Норильске. Предполагается, что в одном из них находятся четыре человека, в том числе и два ребенка.

Пресс-служба МЧС России сообщает о пяти засыпанных домиках. Источник ТАСС добавил, что под снегом могут находиться пять человек.

Объем обрушившейся снежной массы пока неизвестен. К месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда: 50 человек и три единицы техники.