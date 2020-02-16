Российская туристка погибла при сходе лавины в Грузии

Спасатели обнаружили тело российской туристки, попавшей накануне под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури на севере Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинское Агентство развития горных курортов.

В поисках принимали участие 50 спасателей. По информации агентства, погибшая туристка вместе с другими отдыхающими спускалась накануне с запрещенного участка горы, что привело к сходу лавины. Троих лыжников спасателям удалось вывести в безопасное место.

В январе на Чукотке спустя две недели поисков обнаружили тело попавшего под лавину сноубордиста. Спасатели сообщили, что мужчина катался на необорудованном склоне возле Эгвекинота. В назначенное время за сноубордистом подъехали друзья, но не нашли его. На месте заметили обвал со склона снежных козырьков.

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