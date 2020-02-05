Спасатели поехали спасать людей из-под лавины и попали под лавину

Спасатели в Турции поехали спасать людей из-под лавины и попали под лавину. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные власти.

Второй за сутки сход снежной лавины произошел в восточном иле (области) Ван. Известно, что группу спасателей, отправленную на поиски пропавших накануне двух человек, накрыла очередная снежная лавина. Reuters сообщает о 38 погибших.

До этого губернатор региона Мехмет Эмин Билмез рассказал о 26 погибших, еще более 50 получили ранения. Из погибших 11 человек были сотрудниками сил безопасности. При этом точное число жертв еще уточняется. Ранее в результате первого схода лавины погибли пять человек, шесть были спасены.

В ноябре 2019 года два лыжника, катавшиеся вне трассы в итальянских Альпах, погибли под снегом из-за схода лавины. Они катались на лыжах на высоте около трех километров над уровнем моря на итальянской стороне Монблана, несмотря на предупреждение противолавинной службы о потенциальной опасности схода лавины.

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