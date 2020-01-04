В России две недели искали попавшего под лавину сноубордиста

На Чукотке спустя две недели поисков обнаружили тело попавшего под лавину сноубордиста. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Тело обнаружили 4 января в распадке в 15 километрах от поселка Эгвекинот в месте схода лавины.

Ранее спасатели сообщили, что 22 декабря мужчина 1996 года рождения катался на необорудованном склоне возле Эгвекинота. В назначенное время за сноубордистом подъехали друзья, но не нашли его. На месте заметили обвал со склона снежных козырьков.

Началась поисково-спасательная операция, мороз достигал минус 30 градусов. Место поисковых работ осматривали с помощью квадрокоптера. На склоне была обнаружена глубокая трещина в снегу, с каждым днем нарастала опасность повторного схода снежных масс.

В конце декабря 2019-го сообщалось, что российский сноубордист подрался с глухарем.

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