Чемпиона России по сноуборду застрелили в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает Los Angeles Times.

Убийство произошло 10 июня. Обвиняемый 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, находившийся в машине, выстрелил в Кольцова и его спутника, стоявших на улице. В результате спортсмен скончался, вторая жертва нападения не пострадала.

Спустя час Нельсон выстрелил в затылок полицейскому, тот умер через два дня. Кроме того, преступник обвиняется в ограблении заправки и супермаркета, произошедших в один день с убийством.

Ранее Нельсон имел проблемы с наркотиками. Отмечается, что ему грозит пожизненный срок без права досрочного освобождения или смертная казнь.

30-летний Кольцов входил в состав сборных России и Москвы по сноуборду. Спортсмен выигрывал чемпионат страны.

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