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Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске

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Продолжение: Появилась информация о спасенных после схода лавины на курорте в Норильске

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал видео с места схода лавины на горнолыжном курорте «Гора отдельная» в Норильске, снятое одним из очевидцев.

На месте происшествия находятся представители спасательных служб и другие очевидцы. Также видны обломки зданий, которые оказались под снежными завалами. «Нужны снегоходы, люди, лопаты, фонари, очень много света нужно, собаки-ищейки. Все, кто рядом, в Талнахе, подъезжайте срочно», — говорит мужчина за кадром.

О сходе снежной лавины стало известно ранее. По информации МЧС, она накрыла пять гостевых домиков. В одном из них находились четыре человека, в том числе и два ребенка.

Предыстория: На российском горнолыжном курорте сошла лавина
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