Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал видео с места схода лавины на горнолыжном курорте «Гора отдельная» в Норильске, снятое одним из очевидцев.

На месте происшествия находятся представители спасательных служб и другие очевидцы. Также видны обломки зданий, которые оказались под снежными завалами. «Нужны снегоходы, люди, лопаты, фонари, очень много света нужно, собаки-ищейки. Все, кто рядом, в Талнахе, подъезжайте срочно», — говорит мужчина за кадром.

О сходе снежной лавины стало известно ранее. По информации МЧС, она накрыла пять гостевых домиков. В одном из них находились четыре человека, в том числе и два ребенка.