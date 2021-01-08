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Появилась информация о спасенных после схода лавины на курорте в Норильске

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Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Семью из четырех человек спасли после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора отдельная» в Норильске. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«Люди живы, их жизни ничто не угрожает», — рассказал собеседник агентства. По его словам, на данный момент спасенных осматривают медики.

Такая же информация о найденных под лавиной людях появилась и у ТАСС. По информации источника, еще два человека выбрались из-под снежных завалов самостоятельно.

На данный момент в ликвидации последствий схода снега участвуют более 200 человек и 18 единиц техники. Существует угроза повторного схода лавины.

О сходе снежной лавины стало известно ранее. По информации МЧС, она накрыла пять гостевых домиков. В одном из них находилась семья из четырех человек, в том числе двое детей.

Предыстория: Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
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