Спасение четырех человек из-под лавины в Норильске опровергли

Руководство туристической базы в горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» опровергло спасение четырех человек из-под лавины. Председатель правления компании, управляющей частной базой, Игорь Шаталов сообщил ТАСС, что поиски продолжаются.

Шаталов подтвердил, что два человека выбрались из-под снега самостоятельно, однако они получили различные травмы, на данный момент их увезла скорая помощь. По его словам, спасательные работы на месте схода лавины точно продолжатся до утра субботы, 9 января.

Ранее источники ТАСС и «Интерфакс» сообщали, что после схода лавины на горнолыжном курорте были спасены четыре человека.

Кроме того, стало известно о том, что спасатели нашли молодую женщину хрупкого телосложения. Однако начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панферов заявил, что спасенным оказался 15-летний подросток. Его состояние оценивается как тяжелое.