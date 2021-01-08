Стало известно об угрозе повторного схода лавины в Норильске

В районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сохраняется угроза повторного схода лавины. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, принимаются все меры безопасности.

Ранее руководство горнолыжного комплекса сообщило, что сошедший снег накрыл территорию в 300 квадратных метров. В ликвидации последствий удара стихии участвуют более 200 человек и 18 единиц техники.

Впоследствии появилась информация о спасенной семье из четырех человек. Еще два человека выбрались из снежного плена самостоятельно.