Три человека остаются под завалами после схода лавины в Норильске

Три человека находятся под завалами после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. Об этом агентству ТАСС рассказал волонтер, принимающий участие в спасательной операции.

По его словам, лишь в одном из коттеджей в момент ЧП находились люди — семья из четырех человек.

Позднее начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панферов сообщил, что спасателям удалось определить возможное местонахождение исчезнувших под толщей снега людей. Он посетовал на то, что поисковая операция осложняется усилившейся метелью и сильным ветром.