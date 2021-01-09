Стало известно о погибшем в результате схода лавины в Норильске ребенке

Волонтер Максим Инихов, участвующий в поисковой операции после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске, сообщил о том, что спасатели обнаружили погибшего ребенка. Об этом передает ТАСС.

По словам Инихова, тело полуторагодовалого ребенка было найдено под снежной массой.

Волонтер также сообщил о первой погибшей в результате стихийного бедствия. В МЧС подтвердили информацию об обнаружении женщины без признаков жизни.

Отмечалось, что под снегом оставались муж погибшей Влад Попов и их полуторагодовалый сын. Как передавал Telegram-канал Mash, ранее обнаруженный спасателями подросток является старшим сыном этой семьи.

О сходе лавины в районе горнолыжного курорта в Красноярском крае стало известно вечером 8 января. Она накрыла шесть гостевых домиков, которые не принадлежали комплексу и сдавались внаем. В одном из них находилась семья из четырех человек, в том числе двое детей. Также сообщалось, что два человека выбрались из-под снега самостоятельно, однако получили различные травмы.