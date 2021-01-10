Россиянам назвали способы придумать надежный пароль

Руководитель отдела анализа защищенности компании «Ростелеком» Александр Колесов назвал способы придумать надежный пароль. Об этом пишет РИА Новости.

«Самый простой способ — использовать генератор паролей. Он выдает случайный набор букв, цифр и символов», — посоветовал эксперт.

Также Колесов отметил, что можно использовать парольные фразы минимум из четырех слов. Они соответствуют паролям из восьми-девяти случайных символов. Специалист добавил, что при включении в парольную фразу цифр и специальных символов ее сложность возрастает.

Эксперт подчеркнул, что современному пользователю необходимо иметь отдельные пароли ко всем своим аккаунтам: от социальных сетей и почты до личных кабинетов в различных сервисах и интернет-магазинах. Он объяснил, что взломав один аккаунт пользователя, злоумышленники могут подобрать пароль к личному кабинету на другом сервисе или в интернет-магазине, а также добраться до данных банковской карты.

Ранее эксперты в области кибербезопасности заявили, что оптимальная периодичность смены паролей в различных сервисах составляет год. При этом мошенники могут подобрать код, если он состоит из какого-либо слова. «Несмотря на то, что разработчики мобильных приложений теперь все чаще предоставляют различные варианты упрощенной аутентификации, в частности с использованием биометрии, у паролей остается одно важное преимущество — их проще сменить», — поделился руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.