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Десятки тысяч логинов и паролей россиян утекли в сеть

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Десятки тысяч логинов и паролей с сайта по продаже недвижимости оказались в свободном доступе. Как сообщает Telegram-канал специализирующейся на инфобезопасности компании in4security, речь идет об утечке с ресурса «Антиагент.ру».

По предварительным данным, информация, дающая возможность управлять аккаунтом, содержится в одном текстовом файле. В него включены более 50 тысяч логинов и паролей пользователей сайта.

«Антиагент.ру» представляет площадку, на которой продавцы и покупатели общаются напрямую — без посредников в виде агентов по недвижимости. Специалисты провели анализ паролей и считают, что агенты на этом сайте все-таки присутствуют. Об этом свидетельствует использование одних и тех же простых паролей у десятка разных пользователей. Авторы канала призвали юзеров, использующих тот же пароль на других ресурсах как можно скорее поменять его.

Ранее сообщалось, что личные данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании UTair оказались в открытом доступе. Для скачивания были доступны более 530 тысяч записей. Специалисты считают, что большинство записей в базе, скорее всего, принадлежат россиянам.

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