Данные миллионов клиентов курьерской службы выставили на продажу

Персональные данные более чем девяти миллионов клиентов курьерской службы доставки СДЭК оказались выставлены на продажу. Как сообщает Telegram-канал in4security, стоимость онлайн-доступа к базе данных составляет 70 тысяч рублей.

«Интерфакс» отмечает, что в базе есть информация о доставке и местонахождении грузов, а также личные сведения клиентов курьерской службы, включая их ИНН.

При этом в СДЭК отрицают утечку. Представитель компании заявил, что личные сведения собирает множество фирм, в их числе — государственные агрегаторы, поэтому утечка могла произойти с какого-либо другого ресурса. Кроме того, он обратил внимание на то, что в сети существует множество мошеннических сайтов, действующих от имени СДЭК.

Ранее в мае сообщалось, что в сеть утекли данные миллионов пользователей вебкам-сайта Cam4. По словам группы исследователей Safety Detectives, они смогли получить доступ к почтовым адресам, именам и фамилиям, данным кредитных карт пользователей, а также их переписке в сервисе.

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