Данные застрявших за границей россиян выставили на продажу

Список российских граждан, застрявших за границей в ожидании вывозных рейсов на родину, выставили на продажу в сети. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщается в Telegram-канале компании «Инфосекьюрити».

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Как говорится в объявлении, размещенном на одном из форумов, список используется для выплаты помощи гражданам и содержит их личные данные, в том числе, паспортные, а также даты рождения, адреса, телефоны, даты выезда за границу, адреса электронной почты и сведения о банковских картах и расчетных счетах.

За документ, содержащий около 80 тысяч строк, неизвестные запросили 240 тысяч долларов (17,5 миллиона рублей). Как отметил автор канала, сумма не является запредельной, поскольку содержащейся в базе информации «достаточно для реализации множества криминальных схем», в том числе, связанных со средствами на картах россиян.

Тысячи российских туристов оказались заперты в разных странах мира из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса: ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.

По данным Росавиации, в период с 20 марта по 26 апреля из-за границы вернулись 172 тысячи россиян. Около 50 тысяч туристов все еще ожидают возвращения на родину.

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