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Российская чиновница назвала больницу нерентабельной и решила закрыть стационар

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Анна Шангина
Анна Шангина
Кадр: Life Shot

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина на встрече с жителями поселка Харагун назвала больницу нерентабельной и заявила о закрытии ночного стационара, сообщил Telegram-канал Life Shot.

Так, российская чиновница спросила, почему в Харагуне нет гипермаркета, и ответила, что это нерентабельно. Затем она решила поговорить о рентабельности медиков и заявила об идее закрыть ночной стационар. «Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю», — сказала она.

Как пишет РИА Новости, после своего заявления Шангина извинилась за фразу про «поесть и поспать в больнице». Она отметила, что перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг.

В региональном Минздраве отметили, что высказывание министра о рентабельности медицины появилось как объяснение того, что в участковой больнице не может быть отделений реанимации и операционной. Также указывается, что «рентабельность в медицине — это в первую очередь, компетенции врачей».

В апреле прошлого года заместительница главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса. По мнению чиновницы, изготовить бахилы самостоятельно совсем не сложно — «две тряпочки сшить». В заключение своей речи чиновница пристыдила врачей центральной районной больницы Усть-Лабинска за то, что им привезли защитные костюмы сотрудники стоматологии.

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