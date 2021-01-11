Российская чиновница извинилась за фразу «поесть и поспать в больнице»

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина, которая назвала больницу в одном из местных поселков нерентабельной и заявила о закрытии ночного стационара, объяснив это тем, что медики приходят туда «поесть и поспать», извинилась за свои слова. Она пообещала, что от перевода больницы во врачебную амбулаторию качество лечения не снизится, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Забайкалья.

«Прошу простить меня за резкое высказывание, за [фразу] "поесть и поспать в больнице". (...) Еще раз подчеркну то, что говорила на встрече с инициативными жителями: участковая больница не будет закрыта, она поменяет статус», — сказала Шангина.

В региональном Минздраве добавили, что под рентабельностью медицины Шангина имела в виду компетенции врачей — именно этим якобы объясняется, почему в больнице не может быть и реанимации, и операционной.

«Хирург у вас работает каждый день, и раз в полторы недели к нему попадает человек на операцию. Но хирургу нужно лечить ежедневно десять человек, из которых семь — оперировать. Анестезиологу-реаниматологу в целях сохранения своей компетенции нужно в день лечить также порядка десяти человек, оказывать им анестезиологическое пособие», — отметила министр.

О заявлении главы Минздрава Забайкалья стало известно ранее. На встрече с жителями поселка Харагун она ответила на вопрос, почему в Харагуне нет гипермаркета, указав, что это нерентабельно. Затем она решила поговорить о рентабельности медиков и заявила об идее закрыть ночной стационар.