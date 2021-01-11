Власти США помогли бизнесу одним долларом

Некоторые небольшие американские компании и индивидуальные предприниматели получили помощь в размере одного доллара от властей США в рамках программы по субсидированию зарплат, пишет The New York Times.

В течение четырех месяцев в рамках государственной программы было выделено 523 миллиарда долларов в виде кредитов для пяти миллионов компаний. Например, управляющая благотворительным магазином в Нью-Джерси Джудит Лесс получила 27 долларов, а мануальный терапевт из Техаса Сюзана Доммар — всего один доллар.

Многие бизнесмены назвали такие выплаты шуткой. Мизерные ссуды — еще одна иллюстрация того, как поспешно принятые правила программы помощи иногда приводят к абсурдным результатам, пишет издание. «Я был так ошеломлен, что отправил деньги обратно. Это было похоже на пощечину», — сказал самозанятый дальнобойщик Джефф Осташен.

Ранее в Конгрессе США достигли договоренности по новому пакету мер помощи экономики страны в условиях пандемии объемом почти 900 миллиардов долларов.