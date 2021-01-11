Россиянина в Белоруссии обвинили в покушении на милиционеров

В Белоруссии россиянина обвинили в покушении на убийство двух милиционеров. Об этом 11 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета республики.

Преступление расследовало управление СК по Брестской области. По данным следствия, 3 сентября 54-летний гражданин России был задержан за незаконное пребывание в Белоруссии. Когда милиционеры пытались доставить его в отдел, он несколько раз ударил их ножом. Силовики выбили нож из рук нападавшего, чем спасли себе жизни, но получили травмы разной степени тяжести.

Выяснилось, что россиянин еще в июле был принудительно выслан из Белоруссии, ему запретили въезд на пять лет, однако он вернулся в республику.

В декабре сообщалось, что в Белоруссии арестовали 24-летнюю россиянку, участвовавшую в акциях протеста и размещавшую в интернете негативные комментарии о сотрудниках правоохранительных органов.