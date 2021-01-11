Российскому атомщику дали срок за передачу данных об оружии массового поражения

Новоуральский городской суд вынес приговор бывшему гендиректору крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана — компании «Атоммашкомплекс УЭХК» Тарасу Крокосу, которого ФСБ обвинила в передаче за границу секретных технологий для создания оружия массового поражения. Об этом сообщает ТАСС и «Интерфакс».

Российского атомщика признали виновным по статье 189 УК РФ («Незаконный экспорт из РФ или передача иностранной организации материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль»). Ему дали срок в три года лишения свободы условно.

При назначении наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. Уголовное дело расследовалось ФСБ.

Суд установил, что у Крокоса был доступ к рабочей конструкторской документации и с целью получения прибыли для предприятия в 25 миллионов рублей, он отправил эти сведения на электронную почту организации Китая без согласования с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России.

Тарас Крокос был директором «Атоммашкомплекс УЭХК» с 2014-го по 2019 год. Предприятие находится в закрытом городе Новоуральске Свердловской области.