Ребенок из России выиграл в лотерею самый дорогой препарат в мире

Девочка со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Уфы выиграла в лотерею самый дорогой препарат в мире Zolgensma стоимостью более 160 миллионов рублей. Об этом сообщила мать ребенка Мария Хайруллина, передает РБК.

Семья надеется получить лекарство в ближайшее время. «Варе исполнится два года, важно успеть ввести лекарство до этого времени», — сказала Хайруллина.

Ежегодно швейцарская компания Novartis распределяет 100 доз препарата с помощью лотереи, которую запустила в 2019 году. Специальная независимая комиссия тянет жребий среди заявок, которые подают медики из всех стран мира.

Инъекция препарата Zolgensma вводится единожды и должна остановить развитие болезни у детей до двух лет. Препарат еще не зарегистрирован в России. «Остается надеяться, что после регистрации препарата в России государство сможет участвовать в финансировании терапии этой сложнейшей патологии», — отметила эксперт фармацевтического рынка Виктория Кузнецова. Она отметила, что без этого лекарства у детей со СМА мало шансов на доживание до старшего школьного возраста.

Ранее Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения СМА «Рисдиплам». Его выпускают в форме порошка для приготовления раствора. Регистрационным удостоверением на это лекарство владеет Швейцария.