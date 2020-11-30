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В России зарегистрировали новый препарат для лечения СМА

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Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Рисдиплам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

Препарат выпускают в форме порошка для приготовления раствора. Страна, которая владеет регистрационным удостоверением на лекарство — Швейцария.

Ранее правительство включило препарат «Спинраза» (нусинерсен), необходимый для лечения детей со спинальной мышечной атрофией, в список жизненно важных лекарств. Стоимость одной инъекции препарата составляет около восьми миллионов рублей. Детям с СМА назначают курс, в рамках которого в первый год лечения нужно сделать шесть уколов, затем ежегодно — по три укола.

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