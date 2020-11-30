В России зарегистрировали новый препарат для лечения СМА

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Рисдиплам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

Препарат выпускают в форме порошка для приготовления раствора. Страна, которая владеет регистрационным удостоверением на лекарство — Швейцария.

Ранее правительство включило препарат «Спинраза» (нусинерсен), необходимый для лечения детей со спинальной мышечной атрофией, в список жизненно важных лекарств. Стоимость одной инъекции препарата составляет около восьми миллионов рублей. Детям с СМА назначают курс, в рамках которого в первый год лечения нужно сделать шесть уколов, затем ежегодно — по три укола.