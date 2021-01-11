Названы риски для российских пользователей американских соцсетей

Эксперт в области IT, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов назвал риски, с которыми могут столкнуться российские пользователи из-за зависимости от американских соцсетей. Свою позицию он высказал в комментарии для издания «Взгляд».

Ашманов отметил, что блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook наглядно показала, что «соцсети перестали стесняться и больше не скрывают своей ангажированности». Он также добавил, что компании принимают решение об удалении того или иного аккаунта по звонку «сверху».

«Примерно 50 процентов пользовательских аккаунтов наших граждан размещено на американских платформах. Возможно, даже больше, если учесть YouTube. И пока мы зависим от их платформ, они могут делать с нашими новостными и медийными потоками все, что угодно», — сказал Ашманов. Он добавил, что в связи с этим России необходимо развивать собственные соцсети и видеохостинги — это позволит оставаться независимыми от США.

По мнению эксперта, некоторые чиновники не осознают существующие риски. Поэтому они нередко пользуются Twitter и WhatsApp для общения с населением. Ашманов добавил, что подобная ситуация происходит, например, в Якутии.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.