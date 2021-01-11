Возле австралийского города Джелонг, штат Виктория, акула напала на семилетнего мальчика. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 11 января, ребенок плавал у Тринадцатого пляжа, известного места для серфинга. Неожиданно на него накинулась акула и укусила его за ногу. На место тут же прибыли спасательные вертолеты и парамедики, мальчика доставили в больницу. Врачи сообщили, что его состояние стабильно, несмотря на серьезную травму.

Спустя 45 минут после инцидента пляж закрыли для купания, спасатели-волонтеры помогли всем посетителям выбраться из воды. Спасательный вертолет так и не обнаружил акулу.

Власти штата предупредили людей, чтобы они держались подальше от воды в ближайших городах.

Директор службы спасения штата Виктория Кейн Трелоар (Kane Treloar) посоветовал пловцам избегать купания в грязной или мутной воде. «Никогда не плавайте возле устьев рек или места слива ливневых вод после дождя, а также в сумерки, ночью или перед рассветом», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии акула убила человека впервые за семь лет. Медики 20 минут пытались реанимировать пострадавшую, но их усилия были напрасны.