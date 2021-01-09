Акула убила человека в Новой Зеландии впервые за семь лет

В Новой Зеландии впервые за семь лет акула убила человека. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел на пляже в городе Ваихи, располагающемся на Северном острове Новой Зеландии. В результате нападения 19-летняя Кейла Марлоу (Kaelah Marlow) получила травмы ног. Ее вытащили из воды, однако она скончалась до прибытия экстренных служб.

По словам очевидца, акула напала на девушку, когда та плавала возле буйков вдали от берега. Спасатели на надувной лодке сразу же пришли ей на помощь. Медики 20 минут пытались реанимировать пострадавшую, но их усилия были напрасны.

Один из очевидцев утверждает, что виновницей гибели девушки была большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину.

Смертельные нападения акул в Новой Зеландии не случались с 2013 года, когда большая белая акула растерзала 46-летнего кинорежиссера Адама Стренджа (Adam Strange).

Ранее сообщалось, что на гавайском острове Мауи в результате нападения акулы погиб человек. Пострадавший сумел выбраться из воды и был госпитализирован, но спустя два дня его состояние ухудшилось, и он скончался.