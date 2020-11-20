Назван таинственный убийца сотен акул-людоедов

Специалисты назвали таинственного убийцу, виновного в исчезновении акул-людоедов, которые обитали у берегов ЮАР. Их выводы изложены в отчете, подготовленном для Министерства окружающей среды, лесных и рыбных ресуров ЮАР, пишет издание Daily Mail.

С 2010 по 2016 год акул-людоедов видели в заливе Фолс-Бэй более 200 раз в год. В 2015-м в регионе впервые заметили пару косаток, получивших прозвища Порт и Старбоард (Левый и Правый). Спустя два года на пляже у южноафриканского города Хансбай нашли пять растерзанных акул-людоедов. У мертвых рыб отсутствовала печень, а повреждения свидетельствовали о том, что они стали жертвами косаток. Позднее были обнаружены еще две акулы, убитые тем же способом, причем одна из них погибла в этом году.

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Вскоре после этого началось быстрое сокращение числа акул. В 2018 году в районе Фолс-Бэй этих рыб видели лишь 50 раз, то есть вчетверо реже, чем прежде. В 2019-м акулы-людоеды не появлялись ни разу, а в 2020 году их заметили только однажды. Это произошло в январе, а уже в феврале охота косаток на большую белую акулу попала на видео. Морской гид Донаван Смит (Donavan Smith) снял нападение в 400 километрах от Кейптауна.

Исчезновение акул-людоедов вылилось в серьезную проблему для южноафриканской туристической индустрии. В прошлом туристы специально приезжали в Кейптаун, чтобы посмотреть на акул во время морских экскурсий, и даже опускались под воду в специальных защитных клетках.

Ученые обсуждали несколько причин, объясняющих исчезновение акул. Среди прочих, рассматривались версии о сокращении популяции из-за ухудшения экологических условий или вреда, причиняемого браконьерами. Авторы нового отчета считают, что браконьеры и экология ни при чем. По их мнению, между исчезновением акул и появлением стаи косаток прослеживается явная причинно-следственная связь. Они предполагают, что Порт и Старбоард могли пристраститься к веществу сквален, которое содержится в печени акулы.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Косатки — хищное морское млекопитающее отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего, косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах.

Ранее сообщалось, что в 2020 году косатки стали регулярно атаковать небольшие суда у берегов Западной Европы. В ноябре стая из шести или семи косаток окружила корабль у побережья Португалии и таранила его два часа. Аналогичный случай, произошедший с британской яхтой в районе испанского мыса Финистерре, был снят на видео.