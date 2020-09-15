Киты-убийцы начали нападать на корабли и озадачили ученых

Серия нападений косаток на суда в водах Испании и Португалии озадачила ученых. Об этом сообщает Daily Mail.

Морские биологи заинтересовались поведением китов-убийц после того, как за два месяца они совершили сразу несколько нападений на суда в водах Испании и Португалии. Первый инцидент произошел 29 июля в районе мыса Трафальгар. Несколько косаток окружили грузовое судно, начали таранить его и сломали будку капитана.

Подобное столкновение зафиксировали 30 августа, когда французское судно связалось с береговой охраной после нападения косаток. В тот же день произошла атака на испанскую военную яхту «Мирфак».

В начале сентября нападению подверглось испанское судно, совершавшее грузовой рейс в Великобританию. Косатки окружили яхту и около 15 раз попытались пробить ее борт. После этого экипаж принял решение отбуксировать судно обратно в порт. В это же время сотрудникам береговой охраны сообщили о нападениях косаток на два судна в районе испанского города Виго.

Морской биолог Альфредо Лопес (Alfredo López) сообщил, что косатки приближаются к испанско-португальскому побережью каждый год в сентябре. Однако ранее исследователи не замечали столь агрессивного поведения среди этих хищников. Сейчас ученые пытаются выяснить, были ли все нападения совершены одной и той же группой особей. Власти Испании и Португалии призвали моряков и туристов избегать контактов с косатками.

Ранее сообщалось, что косатки убили детеныша горбатого кита на глазах у людей, отправившихся на морскую экскурсию в Австралии. По словам очевидцев, хищники практически задушили китенка, прыгая на него и закрывая отверстие, через которое он дышал.