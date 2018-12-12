Киты-убийцы заинтересовались похожей на тюленя пловчихой

Dylan Brayshaw / YouTube

У побережья полуострова Коромандел в Новой Зеландии стая косаток увязалась за женщиной, купающейся в море. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Первоначально Джоди Джонсон (Judie Johnson) приняла плывущих за ней китов за дельфинов. «Я увидела белые пятна у них на спине и думаю: "Боже мой, это не дельфины, а косатки!"» — рассказывает она. Возле нее кружили три особи: одна взрослая и пара детенышей.

По словам Джонсон, это было лучше, чем выиграть в лотерею. «Я вызывала у них не меньший интерес и любопытство, чем они у меня, — цитирует женщину издание Daily Mail. — В то же время я думала, что они питаются тюленями, а на мне как раз был черный гидрокостюм».

Опасения оказались напрасными: через несколько минут косатки оставили женщину в покое и уплыли от берега. Инцидент был снят на видео с квадрокоптера.

Косатки — хищное морское млекопитающее отряда дельфиновые. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего, косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах. По-английски их называют «китами-убийцами».

В марте сообщалось, что ученые, работавшие у берегов Африки, сняли на видео нападение косаток на дельфина. Через несколько дней его нашли на берегу со съеденными внутренностями и жиром.

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