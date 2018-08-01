Кит-убийца схватил яхту за якорь и столкнул с другим судном

Видео: Ara Stevenson / Facebook
Косатка, заплывшая на пристань на острове Ванкувер в Канаде, вызвала столкновение двух судов. Об этом сообщает UPI.
Морское млекопитающее заигралось с якорем яхты, на которой в тот момент не было людей. Оно развернуло ее и потянуло в сторону другого судна. В результате суда столкнулись и, по словам владельца яхты, получили незначительные повреждения. Никто не пострадал.
Косатки — хищные морские млекопитающие, родственные дельфинам и китам. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн.
В июле сообщалось, что туристы заметили крупную стаю косаток, впервые за несколько лет приплывшую к берегам Австралии для охоты на горбатых китов.
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