Киты-убийцы атаковали яхту

Косатки атаковали британскую яхту в районе мыса Финистерре (Испания). Об этом сообщает BBC News.

Во время нападения на борту находились три человека: британец Грэм Уокер (Graeme Walker), который владеет яхтой, его жена и знакомый. По словам Уокера, он стоял у штурвала, когда судно неожиданно содрогнулось. «Я не понимал, что происходит, пока одно из животных не вынырнуло у левого борта, чтобы набрать воздуха», — рассказал он.

Первоначально яхту атаковала пара молодых китов-убийц, затем к ним присоединилась еще одна косатка, которая была значительно крупнее. Сотрудник спасательной службы, с которой связался Уокер, посоветовал спустить парус и выключить моторы. По его словам, атака вряд ли продлилась бы больше 10 минут.

Вопреки прогнозу, косатки не оставляли людей в покое около 45 минут. Под их ударами судно раскачивалось и крутилось. Позднее выяснилось, что одному из животных удалось отгрызть кусок руля. «Никто из нас никогда не видел ничего похожего», — утверждает Уокер. Он опасался, что им придется покинуть яхту на спасательном плоту.

В начале сентября сообщалось о нападениях косаток на суда в водах Испании и Португалии. Специалисты отмечали, что в прошлом эти животные не проявляли такой агрессии. Сейчас ученые пытаются выяснить, были ли все нападения совершены одной и той же группой особей.