Проплывшая сотни километров с телом мертвого детеныша косатка снова родила

Косатка, которая в 2018 году проплыла полторы тысячи километров с телом своего мертвого детеныша, снова родила. Об этом сообщает Unilad.

В 2018 году в интернете прославилась косатка по кличке Талекуа (Tahlequah), также известная как J35, которая 17 дней несла на голове своего погибшего от голода детеныша. Ученые признались, что никогда не видели подобного поведения среди морских млекопитающих и назвали это путешествие «туром печали».

В конце июля 2020 года ученые сделали вывод, что Талекуа снова ожидает потомство, рассмотрев ее фотографии, снятые с дрона. Новость обрадовала пользователей социальных сетей, и они с интересом следили за ходом беременности.

В начале сентября Талекуа родила здорового детеныша. Исследователи сообщили, что он находится под постоянным наблюдением специалистов. Он растет и развивается в соответствии с возрастными нормами. «Сейчас костаки подвержены большой опасности из-за экологических проблем, поэтому рождение здорового детеныша у J35 — большое событие для всех нас», — признались ученые.