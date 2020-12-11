Покусанный акулой мужчина смог вылезти из воды и умер в больнице через два дня

На гавайском острове Мауи в результате нападения акулы погиб человек. Об этом сообщает сайт Maui Now.

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Инцидент произошел во вторник, 8 декабря, за несколько часов до начала соревнования профессиональных серферов Maui Pro. Хищная рыба атаковала мужчину 56 лет, который плыл на доске для серфинга в 20 метрах от берега. О размерах акулы позволяет судить 40-сантиметровый отпечаток зубов, оставшийся на его доске, пишет Daily Mail.

Пострадавший уцелел и сумел выбраться из воды. Сотрудники службы безопасности Maui Pro оказали ему первую помощь до прибытия медиков. Мужчину доставили в больницу и экстренно прооперировали. После операции его состояние было стабильным, но затем начало ухудшаться. В среду, 9 декабря, он скончался.

После нападения акулы окрестные пляжи закрыли, а соревнования были отложены.

Ранее сообщалось, что акула укусила доску занимавшейся серфингом жительницы австралийского населенного пункта Кабарита-Бич, штат Новый Южный Уэльс, и сломала зуб. Сама девушка не пострадала.