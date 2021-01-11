Казахстан остановил транзит нефти через Россию

Казахстан вынужден был приостановить транзит нефти через Россию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Транснефти» Игоря Демина.

По словам собеседника агентства, причиной стали сильные морозы. Из-за них на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и нефтеперекачивающая станция, подающая нефть в систему «Транснефти».

Демин также отметил, что по сдаче нефти в систему за первые дни января было 47 ограничений из-за аномально низких температур на месторождениях Сибири. До конца месяца они могут быть компенсированы, заявил представитель «Транснефти».

Ранее стало известно, что Россия и Казахстан увеличат добычу нефти в феврале и марте за счет доли Саудовской Аравии. К такому соглашению пришли страны ОПЕК+. Саудовская добыча снизится на 75 тысяч баррелей в сутки. Эта доля перейдет к России и Казахстану в пропорции 65 тысяч и 10 тысяч баррелей в сутки соответственно.