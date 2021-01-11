В России за сутки умерли 436 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 436 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 11 января.

За весь период зафиксировано 62 273 летальных исходов.

Также за последние сутки выявили 23 315 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 3 425 269 россиян. Выздоровели 2 800 675, из них 21 786 — за последние 24 часа.

Динамика заболеваемости коронавирусом в России может пойти на спад к весне, однако это напрямую зависит от того, насколько ответственно вели себя люди в новогодние праздники, считает завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова. Заболеваемость в регионах, по ее словам, может возрасти из-за туристов.