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В России умерли 456 пациентов с коронавирусом за сутки

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки умерли 456 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 10 января.

За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов.

Также за последние сутки выявили 22 851 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 3 401 954 человек. Выздоровели 2 778 889, из них 24 080 — за последние 24 часа.

Антирекорд по смертности пациентов с коронавирусом был установлен 24 декабря. В тот день скончались 635 заразившихся.

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