Умер заразившийся коронавирусом первый замгубернатора ХМАО

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Геннадий Бухтин скончался в московской клинике на 60 году жизни, он проходил лечение от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 9 января.

«Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний», — сказала директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

4 декабря Бухтин в тяжелом состоянии спецрейсом был транспортирован в Москву, пишет Znak.com. Медики диагностировали у него острую дыхательную недостаточность.

В правительстве округа Бухтин работал с 2010 года, он курировал ключевые направления: департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов.