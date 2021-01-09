Россия
 
Последние новости
В России за сутки выявили 23 309 случаев заражения коронавирусом
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 
Бойца UFC арестовали после нападения на сестер
Apple вслед за Google пригрозила удалить популярную у сторонников Трампа соцсеть
Жителей двух китайских городов призвали не выходить из дома из-за коронавируса
Российский врач назвала вредные при коронавирусе продукты
Губерниев оценил перспективы Дзюбы в политике
В России установлена новая величина прожиточного минимума
Пушков спрогнозировал политику США в отношении России и Китая при Байдене
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер заразившийся коронавирусом первый замгубернатора ХМАО

Перейти в «Мою Ленту»
Геннадий Бухтин
Геннадий Бухтин
Фото: пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Геннадий Бухтин скончался в московской клинике на 60 году жизни, он проходил лечение от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 9 января.

«Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний», — сказала директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

4 декабря Бухтин в тяжелом состоянии спецрейсом был транспортирован в Москву, пишет Znak.com. Медики диагностировали у него острую дыхательную недостаточность.

В правительстве округа Бухтин работал с 2010 года, он курировал ключевые направления: департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Скончался первый замгубернатора ХМАО Геннадий Бухтин
Добкин решил побороться за пост мэра Харькова после смерти Кернеса
Умер заразившийся коронавирусом глава МЧС Крыма