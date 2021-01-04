Умер заразившийся коронавирусом глава МЧС Крыма

Глава МЧС Крыма Сергей Шахов умер в понедельник, 4 января, в госпитале для зараженных коронавирусом, передает «Интерфакс».

«Да, буквально полчаса как поступила такая информация. В ковидном госпитале он скончался», — сообщили в пресс-службе министерства.

Сергею Шахову было 65 лет. Он возглавлял спасательное ведомство Крыма с 2011 года.

В Крыму с середины марта действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, пожилым людям рекомендовали оставаться дома.

С 20 декабря по 15 января на полуострове запрещены корпоративы и банкеты. Увеселительные заведения и общепит закрыты с 22:00 до 08:00.

Всего в регионе выявили коронавирус у 26 тысяч человек, свыше 500 пациентов скончались.