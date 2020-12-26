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Глава правительства Крыма заразился коронавирусом

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 26 декабря.

«В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск», — отметил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что намерен работать дистанционно. Гоцанюк пообещал быть на связи с главой республики и своими коллегами. «Дорогие друзья, не пренебрегайте мерами безопасности, берегите себя и своих близких, будьте здоровы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Крыму школьные каникулы начнутся досрочно из-за ситуации с COVID-19. По словам главы региона Сергея Аксенова, каникулы начнутся 28 декабря — таким образом 25 декабря стало для крымских школьников последним учебным днем в 2020 году.

22 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в четырех регионах России, в том числе в Крыму, складывается сложная ситуация с коронавирусом из-за роста заражаемости. За последние сутки в Крыму выявили 353 новых случая коронавируса, с начала пандемии — 22 463.

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