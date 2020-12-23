Крымские школьники досрочно уйдут на каникулы из-за COVID-19

В Крыму школьные каникулы начнутся досрочно из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Аксенова, каникулы начнутся 28 декабря — таким образом 25 декабря станет для крымских школьников последним учебным днем в 2020 году. Глава республики не уточнил, до какого числа продлится отдых.

Ранее 23 декабря глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что каникулы начнутся с 30 декабря, также не уточнив их сроки, передает РИА Новости. 10 декабря в крымском Минобразования сообщали, что каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января, передает «Крым 24».

В Севастополе каникулы школьников начались 21 декабря из-за ситуации, связанной с коронавирусом, они продлятся до 10 января. За последние сутки в регионе выявили 83 новых заражения, общее число случаев COVID-19 с начала пандемии составило 6 094.

22 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в четырех регионах России, в том числе в Крыму, складывается сложная ситуация с коронавирусом из-за роста заражаемости. За последние сутки в Крыму выявили 353 новых случая коронавируса, с начала пандемии — 22 463.