Бывший глава ГИБДД российского города сел за смертельный наезд на пешехода

Бывший глава отдела ГИБДД города Краснотурьинск Свердловской области Вадим Ушаков приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за смертельный наезд на пешехода, который произошел в сентябре 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Карпинский городской суд признал Ушакова виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил его права управлять транспортом на два года после отбытия наказания. Ушаков также должен выплатить вдове компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Смертельное ДТП произошло в сентябре 2019 года в Краснотурьинске, уточняет «Коммерсантъ». Ушаков, находившийся за рулем автомобиля Toyota, «проявил грубую самонадеянность и невнимательность» перед нерегулируемым пешеходным переходом. В этот момент автобус высаживал пассажиров на остановке, и один из них вышел на пешеходный переход. Автомобиль Ушакова совершил на него наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подсудимый признал вину частично.

Ушаков возглавлял ГИБДД Краснотурьинска с 1993 до 2005 год.