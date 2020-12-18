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Пьяный россиянин устроил ДТП и свалил вину на 11-летнего сына

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В подмосковном городе Одинцово пьяный местный житель устроил ДТП и свалил вину на 11-летнего сына. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Россиянин по имени Александр ехал по одному из дворов на Можайском шоссе на своем автомобиле Fiat и врезался в припаркованный Mercedes. Он решил сообщить об аварии в полицию, и рассказал сотрудникам, что его сын угнал машину и совершил ДТП, но просил не наказывать его.

Прибывшим на место полицейским Александр рассказал, что его сын якобы неоднократно воровал ключи от автомобиля и угонял его. Опросив мальчика, оперативники узнали, что его отец врет — Александр попросил сына взять вину на себя, объяснив, что из-за возраста ребенку ничего не будет, а его самого могут лишить водительских прав.

Полиция начала проверку. По данным источника «Комсомольской правды», Александра могут лишить прав на 1,5 года. За ложный донос полагается штраф, уточнил собеседник издания, не назвав сумму.

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