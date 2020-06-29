Россиянам назвали признаки готовящегося угона машины

Намерения угонщиков совершить преступление можно выявить по нескольким признакам. Их назвал эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, во время подготовки злоумышленники пытаются «проверить» автомобиль потенциальной жертвы. Например, могут звонить автовладельцу и выяснять, как защищена машина. Более легкий метод — найти информацию об авто в интернете, если человек ранее выкладывал объявление о продаже.

Еще один важный сигнал — нестандартно срабатывающая сигнализация, Иногда это бывают обычные «глюки» с электроникой, но надо насторожиться, если это повторяется регулярно. «Внезапные тревоги, постановка или снятие с охраны не с первого раза, любые отклонения от привычного уклада могут свидетельствовать, что машину прощупывают», — сказал Милешкин.

Возможны случаи, когда автомобилист обнаруживает свою машину незапертой. Таким образом угонщики могли искать подходы и слабые места в конструкции, либо они попытались угнать автомобиль, но их кто-то спугнул.

Своего рода метки на припаркованном авто также могут оказаться следом от преступников. Например, они подсовывают под дворник или в зазор двери брошюру, кладут на кузов ветку, чтобы проверить, следить ли хозяин за своим имуществом.

Любые знаки вмешательства, оставшиеся на кузове, говорят о попытке взлома. Это может быть отогнутый подкрылок, поврежденные личинки замков, прорези в неожиданных местах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!