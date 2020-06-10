Россиянам назвали способы сэкономить на эксплуатации автомобиля

Существует как минимум четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля. Их назвал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин, сообщает РИА Новости.

Во-первых, можно покупать более дешевые стеклоочистители. По словам Колодочкина, они ничем не уступают «дворникам», которые в несколько раз дороже. Он напомнил, что эти элементы следует менять почаще, поэтому преимущества более дешевых аналогов очевидны.

Вместо «улучшенных» ламп головной оптики рекомендует приобретать обычные галогеновые. Они прослужат намного дольше, а по качеству света разница между двумя товарами почти не видна.

Третий совет — делать выбор в пользу стеклоомывающего концентрата. Четвертый — внимательно выбирать мойку автомобиля. Услуги сервисов с неприглядными помещениями стоят дешевле, также есть вариант помыть машину самостоятельно на мойке самообслуживания.

Ранее россиянам назвали три главные ошибки при проезде «лежачего полицейского». Главная из них — это переезд без снижения скорости.

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