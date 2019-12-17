Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.

В первую очередь, не стоит поливать замерзшее стекло снаружи горячей водой, так как из-за этого на нем могут появиться трещины, объяснил эксперт. Также не рекомендуется брызгать на холодное стекло незамерзайкой, потому что она сразу же застынет.

Перед пуском автомобиля при обмерзшем ветровом стекле следует выключить дворники. Есть большая вероятность того, что они примерзли, пояснил Милешкин. Если этого не сделать, то может сгореть предохранитель. Также не стоит включать их сразу же после того, как на стекле появились небольшие оттаявшие участки: резинки будут очень быстро приходить в негодность, а убрать крепкий лед не помогут.

«Не ленитесь работать по-старинке руками и включать полезные опции, если они в вашей машине предусмотрены», — заключил эксперт.

Ранее была названа самая угоняемая марка автомобилей Москвы — ей оказалась Toyota. По информации правоохранительных органов, в январе-октябре 2019 года эти автомобили были объявлены в Москве в федеральный розыск 221 раз.

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